Предстоятель УПЦ заверил Зеленского в поддержке всех его добрых намерений

"УПЦ готова и в дальнейшем оказывать поддержку в социальной сфере, в сфере обмена пленными мы работали и будем работать. УПЦ будет поддерживать президента во всех добрых намерениях", - приводит в понедельник его слова Центр информации УПЦ. При этом митрополит попросил президента относиться к Украинской православной церкви, как ко всем, "чтобы мы были равны перед законом, чтобы не было своих и чужих".

"Мне понравилось в данной церемонии [инаугурации] то, что президент говорил от сердца, говорил просто. Я думаю, что те слова, которые он говорил, - это не был какой-то маскарад, это было то, чем наполнена душа и что является его главными желаниями в его каденции президентства. Это прекращение войны, это то, чтобы людям улучшить их условия жизни в нашем государстве и то, чтобы объединить государство, а не разделять по каким-то признакам. Надо людей объединять, а не разъединять", - отметил предстоятель УПЦ, который также присутствовал на торжественном заседании Верховной рады.

По мнению предстоятеля УПЦ, не все, о чем говорил Зеленский в итоге будет притворено в жизнь. "Но если человек не будет иметь доброго намерения, то он никогда добра не сделает. А он имеет хорошие намерения", - добавил Онуфрий.

Покинувший пост президента Украины Петр Порошенко за время своего срока активно содействовал церковному расколу. Итогом этой политики стало создание в стране под эгидой Константинопольского патриархата так называемой Православной церкви Украины, которая объединила в себе две неканонические религиозные структуры. Это стало толчком для новых нападений на храмы и священников УПЦ. Выступая в понедельник в Верховной раде, Зеленский провозгласил курс на объединение страны и уменьшение внутренних противоречий среди граждан.