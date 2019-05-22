"Известия": в аэропортах могут упростить предполетный досмотр людей с инвалидностью

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Процедура предполетного досмотра инвалидов в российских аэропортах может быть упрощена. Как пишет в среду газета "Известия" , такую возможность проработает Минтранс совместно с воздушными гаванями по инициативе Международной ассоциации аэропортов (МАА).

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По данным газеты, проверки таких пассажиров смогут проводить вне терминалов - в специальных машинах, вручную и с использованием переносной аппаратуры. Персонал воздушных гаваней, работающий с инвалидами, будет проходить особое обучение. Предполагается, что это позволит сократить время предполетных процедур, не нарушая требований безопасности. При этом аэропортам придется закупить дополнительное оборудование, однако эти траты оправданы.

С 2015 по 2018 год число инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся, например, услугами Шереметьево, выросло на 130%. В 2018 году таких пассажиров было более 182 тыс.

В Минтрансе изданию отметили, что предложения МАА необходимо обсудить с "заинтересованными структурами и причастными ведомствами".

В пресс-службе аэропорта Шереметьево газете сообщили, что упрощение технологии прежде всего касается пассажиров, не способных самостоятельно перемещаться и использовать спецсредства. Упрощать саму процедуру досмотра не планируется, изменится лишь технология - место и очередность ее проведения.

В "Домодедово" пояснили, что в аэропорту круглосуточно работает служба сопровождения пассажиров с ограниченными возможностями. Это бесплатная услуга, включающая прохождение предполетных процедур безопасности в приоритетном порядке "на выделенных каналах досмотра".