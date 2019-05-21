Меньше бумаг, больше услуг онлайн. Разбираемся в новых правилах установления инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление "О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом", которое упрощает процедуру установления инвалидности. Что изменилось — в материале ТАСС.
Основания для проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ)
Теперь: МСЭ будет проводиться на основании направления, которое бюро получит от медицинской организации, органа соцзащиты или пенсионного обеспечения в виде электронного документа или, если такой возможности нет, на бумажном носителе. Гражданину не надо будет приходить в бюро с заявлением, но нужно дать письменное согласие на отправку туда направления. Документы будут передаваться в бюро в течение трех дней, дата поступления считается датой установления инвалидности. При этом организации должны соблюдать требования законодательства о персональных данных и врачебную тайну. Бюро будет регистрировать направления, затем принимать решение о месте и дате проведения МСЭ и направлять человеку приглашение. Результаты МСЭ бюро самостоятельно будет направлять медицинским организациям также в виде электронного документа или, если такой доступ отсутствует, на бумажном носителе.
Проведение МСЭ без направления
Теперь: направление также не будет требоваться в следующих случаях:
- если человек хочет получить дубликат справки, подтверждающей факт установления инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах;
- если нужна новая справка в связи со сменой личных данных;
- когда необходимо внести исправления в индивидуальную программу реабилитации или абилитации из-за технических ошибок, изменения персональных, антропометрических данных инвалида, а также уточнения характеристик ранее рекомендованных видов реабилитационных или абилитационных мероприятий;
- если в программу ребенка-инвалида надо внести рекомендации о товарах и услугах, для приобретения которых используются средства материнского капитала;
- если нужно определить причину смерти инвалида в случаях, когда семья умершего может претендовать на получение мер социальной поддержки. Это касается также смерти пострадавших от несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, радиационных или техногенных катастроф, от ранения, контузии, увечья или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы.
Запрос документов в бюро
Теперь: заявление можно будет подать через портал госуслуг. Документы выдадут не позднее следующего рабочего дня и, по выбору гражданина, либо на бумажном носителе, либо в электронном виде.
Проведение экспертизы вне бюро
Теперь: экспертизу смогут проводить заочно, на дому, в медучреждениях и организациях социального обслуживания, оказывающих услуги в стационарной форме и в исправительных учреждениях.
Когда изменения вступят в силу
Почему приняты новые правила