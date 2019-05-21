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Меньше бумаг, больше услуг онлайн. Разбираемся в новых правилах установления инвалидности

© Александр Рюмин/ТАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление "О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом", которое упрощает процедуру установления инвалидности. Что изменилось — в материале ТАСС.
 

Основания для проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ)

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Раньше: МСЭ проводилась на основании заявления гражданина, поданного в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства. К нему прикладывались медицинские документы о состоянии здоровья и направление от медицинской организации, органа социальной защиты или органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Причем эти организации также отправляли направление в бюро на бумажном носителе или в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Теперь: МСЭ будет проводиться на основании направления, которое бюро получит от медицинской организации, органа соцзащиты или пенсионного обеспечения в виде электронного документа или, если такой возможности нет, на бумажном носителе. Гражданину не надо будет приходить в бюро с заявлением, но нужно дать письменное согласие на отправку туда направления. Документы будут передаваться в бюро в течение трех дней, дата поступления считается датой установления инвалидности. При этом организации должны соблюдать требования законодательства о персональных данных и врачебную тайну. Бюро будет регистрировать направления, затем принимать решение о месте и дате проведения МСЭ и направлять человеку приглашение. Результаты МСЭ бюро самостоятельно будет направлять медицинским организациям также в виде электронного документа или, если такой доступ отсутствует, на бумажном носителе.

Проведение МСЭ без направления

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Раньше: экспертиза без направления проводилась в случае, если медицинская организация, орган соцзащиты или пенсионного обеспечения отказали человеку в выдаче направления. 

Теперь: направление также не будет требоваться в следующих случаях:

  • если человек хочет получить дубликат справки, подтверждающей факт установления инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах;
  • если нужна новая справка в связи со сменой личных данных;
  • когда необходимо внести исправления в индивидуальную программу реабилитации или абилитации из-за технических ошибок, изменения персональных, антропометрических данных инвалида, а также уточнения характеристик ранее рекомендованных видов реабилитационных или абилитационных мероприятий;
  • если в программу ребенка-инвалида надо внести рекомендации о товарах и услугах, для приобретения которых используются средства материнского капитала;
  • если нужно определить причину смерти инвалида в случаях, когда семья умершего может претендовать на получение мер социальной поддержки. Это касается также смерти пострадавших от несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, радиационных или техногенных катастроф, от ранения, контузии, увечья или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы.
В этих случаях инвалиду или его представителю нужно направить в бюро заявление. Это можно сделать удаленно.

Запрос документов в бюро

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Раньше: заявление в бюро на проведение МСЭ, получение копий акта МСЭ и протокола проведения МСЭ, об обжаловании решения первичных и главных бюро МСЭ подавалось в письменном виде.

Теперь: заявление можно будет подать через портал госуслуг. Документы выдадут не позднее следующего рабочего дня и, по выбору гражданина, либо на бумажном носителе, либо в электронном виде. 

Проведение экспертизы вне бюро

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Раньше: экспертизу могли проводить заочно, на дому или в стационаре, где человек проходит лечение. 

Теперь: экспертизу смогут проводить заочно, на дому, в медучреждениях и организациях социального обслуживания, оказывающих услуги в стационарной форме и в исправительных учреждениях.

Когда изменения вступят в силу

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Новые правила вступают в силу с момента опубликования постановления, за исключением пунктов, связанных с подачей заявлений через портал госуслуг. Это станет возможным с 1 октября 2019 года.

Почему приняты новые правила

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Правила разработаны по итогам встречи Владимира Путина с инвалидами, состоявшейся в декабре 2017 года. Тогда президент заявил, что необходимо наладить электронный документооборот в сфере МСЭ. "Людям и так тяжело, у них и так ограниченные возможности по здоровью, а мы еще заставляем их бегать туда-сюда или ездить на колясках с места на место и ходить, в очередях стоять. Поэтому это, точно совершенно, в современном мире должно быть организовано", — сказал он.

 

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