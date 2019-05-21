Меньше бумаг, больше услуг онлайн. Разбираемся в новых правилах установления инвалидности

: МСЭ проводилась на основании заявления гражданина, поданного в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства. К нему прикладывались медицинские документы о состоянии здоровья и направление от медицинской организации, органа социальной защиты или органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Причем эти организации также отправляли направление в бюро на бумажном носителе или в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Теперь: МСЭ будет проводиться на основании направления, которое бюро получит от медицинской организации, органа соцзащиты или пенсионного обеспечения в виде электронного документа или, если такой возможности нет, на бумажном носителе. Гражданину не надо будет приходить в бюро с заявлением, но нужно дать письменное согласие на отправку туда направления. Документы будут передаваться в бюро в течение трех дней, дата поступления считается датой установления инвалидности. При этом организации должны соблюдать требования законодательства о персональных данных и врачебную тайну. Бюро будет регистрировать направления, затем принимать решение о месте и дате проведения МСЭ и направлять человеку приглашение. Результаты МСЭ бюро самостоятельно будет направлять медицинским организациям также в виде электронного документа или, если такой доступ отсутствует, на бумажном носителе.