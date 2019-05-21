Правительство упростило процедуру получения инвалидности

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Правительство РФ приняло постановление, согласно которому упрощается процедура освидетельствования граждан для установления инвалидности. Об этом сообщается в понедельник на сайте кабмина.

Шанс на жизнь. Как инвалидам найти любовь, стать родителями и сломать стереотипы

"В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов", - говорится в документе.

В связи с подписанным постановлением №607 в Правила внесены изменения, согласно которым направление на МСЭ будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия гражданина. "А при отсутствии доступа к информационным системам - на бумажном носителе с учетом требований законодательства в области персональных данных и соблюдением врачебной тайны", - отмечается в постановлении.

Кроме того, внесенными изменениями устанавливается возможность подачи гражданином через Единый портал государственных и муниципальных услуг запроса в электронном виде на получение копий акта МСЭ и протокола проведения МСЭ, а также заявлений на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ.