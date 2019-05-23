На Камчатке еще два поселка с 1,6 тыс. жителей не попали в зону охвата цифровым ТВ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая. /ТАСС/. Еще два поселка Елизовского района Камчатского края с общим населением 1,6 тыс. человек вошли в перечень населенных пунктов за пределами зоны охвата цифровым эфирным телевидением. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

"В перечень населенных пунктов вне зоны охвата цифровым эфирным телевидением включены поселки Лесной и Березняки Елизовского района. По результатам проведенных замеров на территории этих населенных пунктов Камчатским филиалом ФГУП "РТРС" документально установлено отсутствие уверенного эфирного цифрового сигнала первого и второго мультиплексов. В перечень населенных пунктов, которые не попадают в зону охвата цифровым сигналом, вошли в общей сложности 30 сел и поселков региона", - говорится в сообщении.

Всего в Камчатском крае, население которого составляет порядка 315 тыс. человек, насчитывается 87 поселений. Основная часть жителей - более 200 тыс. - сосредоточены в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск.

В пресс-службе отметили, что включение в перечень населенных пунктов за пределами зоны охвата цифровым телевидением дает жителям право на приобретение комплектов спутникового телевидения по льготной цене, также с них не взимают абонентскую плату для просмотра 20 федеральных телеканалов.

"Из краевого бюджета бюджету Елизовского района выделяется 300 тыс. рублей для оказания материальной помощи нуждающимся гражданам на приобретение спутниковых комплектов", - уточнили в региональном правительстве.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в четыре этапа - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября. На Камчатке аналоговое телевещание будет отключено 3 июня.