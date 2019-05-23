Около 100 сторонников строительства храма в сквере пришли на встречу с мэром Екатеринбурга

К Высокинскому пришли как представители РПЦ, среди которых председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, протоиерей Максим Миняйло, который во время несанкционированных протестов приходил в сквер и общался с протестующими, так и городские общественники с простыми горожанами.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Около ста сторонников строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга пришли в четверг на встречу с мэром города Александром Высокинским, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Встреча проходит в здании администрации Екатеринбурга.

Ранее встречу аналогичного формата Высокинский проводил с противниками строительства собора, на нее пришли порядка 60 человек.

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют, что 58% горожан считают, что храм должен быть построен в другой части города. На прямой вопрос, является ли сквер у Театра драмы удачным или неудачным местом для строительства храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя результаты опроса, заявил, что они исключают возможность строительства собора в сквере.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Протестующие требовали дополнительного общественного обсуждения и демонтажа забора, ограждающего место стройки. В настоящее время строительство остановлено, забор убран.

Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку было принято в феврале 2019 года с соблюдением всех необходимых процедур.