На Тайване впервые в Азии началась регистрация однополых браков

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 мая. /ТАСС/. Регистрация однополых браков началась в пятницу на Тайване спустя неделю с момента принятия соответствующего закона парламентом острова. Об этом сообщило тайваньское Центральное информационное агентство (CNA).

Утром в районе Синьи Тайбэя состоялась официальная регистрация первого гомосексуального брачного союза. В общей сложности заявки на оформление супружеских отношений уже подали около 300 однополых пар.

Глава правительства острова Су Чжэньчан накануне обратился к сотрудникам органов ЗАГС с призывом предоставить однополым парам надлежащее обслуживание и воздержаться от дискриминационных замечаний в их адрес.

Неделю назад Законодательный Юань (парламент) Тайваня впервые в Азии одобрил закон, согласно которому однополые пары смогут подавать заявки на регистрацию в местном "реестре браков" и официально создавать семьи с 18 лет. В документе прописаны их права, включая права на наследство, усыновление детей и т. д.

Закон соответствует решению высшей судебной инстанции Тайваня от 24 мая 2017 года о том, что запрет на однополые браки противоречит конституции.

В последние годы на острове развернулись острые дебаты по поводу возможности заключать однополые браки. Сторонники этой идеи в попытке отстоять свои интересы неоднократно подавали соответствующие иски в судебные инстанции. В поддержку нетрадиционных браков высказывалась и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, представляющая Демократическую прогрессивную партию.