Из 10 назначенных процедур Кокорину не могут обеспечить лишь посещение бассейна

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Футболисту Александру Кокорину в условиях СИЗО не могут обеспечить лишь одну из десяти рекомендованных врачом "Зенита" реабилитационных процедур для восстановления его коленного сустава. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Сегодня вместе с руководителем УФСИН по Москве я посетила Павла Мамаева и Александра Кокорина. Наконец-то состоялось судебное заседание и был вынесен приговор в отношении наших футболистов, они уже подали апелляцию. Я проверила условия их содержания в СИЗО, каких-либо замечаний у них нет", - сказала она.

"Поскольку ранее я обратилась к руководителю УФСИН по Москве, чтобы к Александру был допущен врач "Зенита" для обследования его колена, и такое посещение состоялось, я эту тему не снимаю с контроля. Надо ее довести до конца, чтобы он получал необходимые ему реабилитационные процедуры. Врач "Зенита" после посещения Александра дал определенные предписания по его дальнейшей реабилитации, - сказала Потяева. - Из десяти предписанных ему процедур одну выполнить (в условиях СИЗО - прим. ТАСС) никак нельзя - это посещение бассейна".

"Что касается других процедур, то по этому поводу медицинская часть УФСИН уже обратилась в департамент здравоохранения Москвы для организации таких процедур", - добавила она.

"Кроме того, при встрече с Александром я узнала, что он настаивает, чтобы эти процедуры ему проводили специалисты из реабилитационного центра "Зенита". К сожалению, адвокат ему не объяснил, какие действия нужно предпринять, чтобы специалисты "Зенита" приступили к реабилитационным процедурам. Сегодня вместе с руководителем УФСИН по Москве мы объяснили ему те шаги, которые нужно предпринять для этого", - добавила Потяева.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Александра Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, футболиста "Краснодара" Павла Мамаева - к году и пяти месяцам колонии общего режима, Кирилла Кокорина - к 1,5 года колонии, Александра Протасовицкого - к году и пяти месяцам колонии. Осужденные останутся под стражей до момента вступления приговора в силу. Они обвинялись в побоях и хулиганстве.