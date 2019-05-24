СК проводит проверку после падения пенсионерки с трапа в аэропорту Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Следователи начали проверку после падения с трапа самолета прилетевшей из Туниса женщины в петербургском аэропорту Пулково. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Проводится доследственная проверка по факту падения 73-летней женщины с трапа в аэропорту Пулково", - сказали в пресс-службе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пятницу около 06:00 мск женщина 1945 года рождения прибыла в Петербург из Туниса. При прохождении трапа самолета оступилась и упала. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В пресс-службе управляющей петербургским аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы" ТАСС сообщали, что оборудование аэропорта исправно, на других пассажиров ситуация не повлияла.