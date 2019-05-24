Суд на 30 суток закрыл кафе под Саратовом, где посетители отравились суши

САРАТОВ, 24 мая. /ТАСС/. Суд приостановил работу кафе "Япошка" в городе Энгельсе Саратовской области, где ранее восемь человек отравились суши и роллами, сообщили ТАСС в Энгельсском районном суде в пятницу.

"Предприниматель признан виновным по ст. 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания"), ему назначено наказание - приостановление деятельности кафе сроком на 30 суток", - сказал собеседник агентства.

В середине мая восемь человек, в том числе трое детей, были госпитализированы с острой кишечной инфекцией после употребления продукции в кафе "Япошка". Специалисты Роспотребнадзора возбудили административное дело. Следственное управление СК РФ по региону начало доследственную проверку после отравления.

Ранее сообщалось, что врачи выписали из больницы всех пострадавших от отравления, их жизни и здоровью ничего не угрожает.