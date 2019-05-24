Прощание с профессором РГГУ Наталией Басовской пройдет 27 мая

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Прощание с профессором Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), историком Наталией Басовской, которая умерла в возрасте 78 лет после продолжительной болезни, состоится 27 мая. Об этом сообщил ТАСС в пятницу ректор РГГУ Александр Безбородов.

"В 11:00 пройдет отпевание в храме иконы Божией Матери "Знамение" на Фестивальной улице. В 13:00 - прощание в крематории Митинского кладбища", - сказал Безбородов.

Наталия Ивановна Басовская родилась 21 мая 1941 года в Москве. В 1963 году с отличием окончила исторический факультет Московского государственного университета, специальность - зарубежная история. В университете Басовская стала сначала кандидатом, а затем и доктором исторических наук, защитив диссертации по темам: "Английская политика в Гаскони в конце XIII - начале XIV веков" и "Англо-французские противоречия в международных отношениях Западной Европы второй половины XII - середины XV веков".

В 1971 года стала преподавателем кафедры всеобщей истории Московского государственного историко-архивного института, ныне - Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета. Позднее стала заведующей кафедрой всеобщей истории Историко-архивного института РГГУ, а также директором учебно-научного Центра визуальной антропологии и эгоистории и содиректором Российско-американского центра библеистики и иудаики, в 2006 году стала заслуженным профессором РГГУ.

Начиная с 1970-х годов как историк выступала в теле- и радиоэфире. Автор более 150 работ, среди которых "Экономические интересы английской короны в Гаскони в конце XIII - начале XIV веков", "Проблемы Столетней войны в современной английской и французской историографии", "Политическая борьба в Англии и Франции первой половины XV века и Столетняя война", "Французский средневековый город и рождение национального самосознания" и других.