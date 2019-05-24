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Ситуация вокруг финала "Голос. Дети"

Галкин заявил, что Первый канал достойно вышел из истории с конфликтом вокруг "Голоса"

Все финалисты шестого сезона вокального шоу были признаны победителями
Максим Галкин Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Максим Галкин
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Телеведущий Максим Галкин прокомментировал показанный в пятницу спецвыпуск вокального шоу "Голос. Дети", по итогам которого все финалисты шестого сезона проекта были объявлены победителями.

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"Я невероятно как зритель растроган этим справедливым финалом. Я хочу поздравить победителей, и я счастлив, что Первый канал нашел такое мудрое решение. Это было просто замечательно, трогательно, классно. Первый канал очень достойно вышел из этого конфликта", - рассказал Галкин в Stories в Instagram.

Телеведущий также отметил, что на него произвела впечатление речь генерального директора Первого канала Константина Эрнста, который назвал произошедшее в финале проекта "обманом", но поддержал подвергшуюся нападкам Микеллу Абрамову.

Скандал в финале

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще два участника Ержан Максим и Валерий Кузаков. Пресс-служба Первого канала позднее сообщила, что оператором голосования были отмечены некоторые аномалии. Для расследования ситуации привлекли специалистов международной компании Group-IB, которые зафиксировали массовую автоматизированную отправку СМС за Абрамову. После обнародования промежуточных результатов расследования Первый канал аннулировал итоги голосования и анонсировал спецвыпуск.

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РоссияСитуация вокруг финала "Голос. Дети"
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