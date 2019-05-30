Минкомсвязь высоко оценивает готовность Нижегородской области к переходу на цифровое ТВ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявил о высокой степени готовности Нижегородской области к запланированному на 3 июня переходу на цифровое вещание.

Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

"Вопрос перехода Нижегородской области на цифровое вещание находится в финальной стадии. Мы оцениваем степень готовности как достаточно высокую", - сказал Волин журналистам в четверг во время рабочей поездки в регион.

По словам замминистра, помощь в приобретении и настройке нового оборудования жителям региона окажут 1,5 тыс. волонтеров. Волин отметил, что получить консультации жители смогут также по телефонам горячей линии.

По словам Волина, особое внимание уделяется наличию в торговых точках, в том числе в филиалах "Почты России", цифровых приставок низкого ценового сегмента, стоимостью 999 рублей. Социально незащищенным и малообеспеченным гражданам власти области помогут в покупке оборудования - на эти цели из бюджета региона выделено 15 млн рублей.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в четыре этапа - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и завершится 14 октября.