Госпитализированный с травмой живота в Москве ребенок упал во время прогулки в детсаду

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пятилетний ребенок, госпитализированный в Москве в среду с травмой живота, упал во время прогулки в дошкольном учреждении. Об этом сообщила ТАСС в четверг директор школы № 51, к которой относится дошкольное учреждение, Наталья Гаврилычева.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 29 мая в полицию поступило сообщение из медучреждения о том, что туда доставлен мальчик 2013 года рождения. Медики диагностировали у него тупую травму живота и разрыв правой доли печени. По его информации, установлено, что эти повреждения ребенок получил в детском саду, по факту случившегося начата доследственная проверка.

"29 мая на вечерней прогулке воспитанник дошкольной группы упал во время игры. В строгом соответствии с инструкцией воспитатель немедленно начала вызывать скорую, однако присутствующая мама, которая пришла за ребенком, отказалась от медицинской помощи и забрала мальчика домой. По имеющейся у нас информации, вечером ребенок почувствовал недомогание, и родители обратились к врачу. В настоящее время мальчик находится на обследовании в больнице", - сказала директор.

По ее словам, родители мальчика не имеют каких-либо претензий к воспитателю и администрации школы. "Мы находимся на связи с мамой ребенка и следим за ситуацией", - добавила она.