Полиция начала проверку после получения ребенком травмы в московском детсаду

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Полицейские начали проверку по факту получения пятилетним ребенком травмы в детсаду №2477 на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило сообщение из медучреждения о том, что туда доставлен мальчик 2013 года рождения. Медики диагностировали у него тупую травму живота и разрыв правой доли печени. Установлено, что эти повреждения ребенок получил в детском саду", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по факту случившегося начата доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства причинения травмы.