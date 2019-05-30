В ходе рейдов по местам проживания мигрантов в Петербурге выявлено более 200 нарушений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Петербургская полиция выявила более 200 нарушений в ходе масштабных рейдов по местам проживания мигрантов после массовой драки в кафе, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга в официальном Telegram-канале.

Для рассмотрения в суды поступило уже 220 материалов о нарушениях, отмечается в сообщении.

Оперативные мероприятия были инициированы руководством Главного управления МВД по городу и Ленинградской области после массовой драки в кафе на улице Салова 20 мая, где ножевые ранения получили четыре человека. Сотрудники полиции установили подозреваемых в преступлении, однако их соотечественники отказались помогать следователям в розыске, в связи с чем и было принято решение провести рейды.

"Районные суды города Санкт-Петербурга регистрируют и рассматривают материалы по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 18.8 КоАП РФ и частью 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ"), в отношении уроженцев Таджикистана и Узбекистана, задержанных 29 мая 2019 года и 30 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 220 административных дел поступили в районные суды при этом часть материалов возвращены в полицию для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению.

Как уточнили в пресс-службе, по итогам рассмотрения части дел, суды постановили принудительно выдворить за территорию РФ 19 человек, еще 12 человек должны покинуть Россию самостоятельно. Кроме того, всем нарушителям назначено наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей.