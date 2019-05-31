Мэрия Улан-Удэ окажет дополнительную помощь семьям пяти детей, пострадавших на батуте

УЛАН-УДЭ, 31 мая. /ТАСС/. Мэрия Улан-Удэ окажет материальную помощь семьям пятерых детей, которые получили тяжелые травмы на батуте, - им будет выделено по 50 тыс. рублей дополнительно к тем 400 тыс. рублей, которые направили из резервного фонда правительства Бурятии. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации города.

Республиканские власти ранее выделили семьям пятерых детей, попавших в больницу с тяжелыми травмами, по 400 тыс. рублей компенсации на лечение. Средства уже поступили на счета родителей пострадавших. Вопрос по шестому ребенку, получившему незначительные травмы и находящемуся на амбулаторном лечении, решается.

"Исполняющий обязанности руководителя администрации города Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил выплатить компенсацию каждой из семей пятерых пострадавших детей в размере 50 тыс. рублей. Суммы поступят на банковские карты в ближайшее время", - уточнили в пресс-службе.

Рядом с Домом торговли в Октябрьском районе Улан-Удэ днем 30 мая резкий порыв ветра поднял батут, когда на нем играли дети. Пострадали несовершеннолетние в возрасте от трех до семи лет, они, как пояснили в Минздраве Бурятии, упали с высоты третьего этажа. Четверо детей - в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации, еще один ребенок находится в травматологическом отделении, другой отправлен на амбулаторное лечение.

После случившегося возбудили уголовное дело за оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Проверку начала прокуратура Бурятии.