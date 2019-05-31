Глава Росгосцирка предложил ввести лицензии на работу с животными в цирках

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. И. о. гендиректора Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк) Владимир Шемякин предложил лицензировать физических лиц, которые работают с животными. С такой инициативой он выступил в пятницу на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре.

"Мы хотим лицензировать, аттестовывать физических лиц, которые работают с животными. Нам кажется важным, чтобы к работе с животными допускались только профессиональные люди. Здесь у циркового сообщества единая позиция", - сказал он.

Шемякин также предложил создать совет из членов профессионального сообщества, который влиял бы на выдачу подобных лицензий.

"Мы предлагаем создать совет, который бы влиял на решение по выдаче лицензий. Мы предлагаем включить в этот совет опытных людей, которые имеют не менее десяти лет стажа работы в цирках, чтобы было очень объективно, и предлагаем, чтобы этот совет влиял и на выдачу лицензий, на отзыв лицензий, на контроль проверки. Они необходимы, потому что то, что происходит в государственных компаниях мы представляем, мы не очень представляем, что происходит в частных цирках. И все те публикации в интернете, они в 95% относятся именно к этим нашим коллегам", - добавил Шемякин.

Генеральный директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный отметил, что поддерживает идею о лицензировании. "Мы за то, чтобы ввести лицензию, которая будет позволять отнимать ее как у самих дрессировщиков, даже если это человек с опытом и вдруг уличен в жестоком обращении, с дальнейшей невозможностью вернуться в профессию, точно также и у структур", - подчеркнул он.

Большой московский цирк будет реконструирован

Капитальная реконструкция пройдет в здании Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского, сообщил на заседании генеральный директор цирка Эдгард Запашный.

"Позавчера у меня было совещание в мэрии [Москвы] с замом мэра, и было принято решение о капитальной реконструкции Большого московского цирка. Приоритетной задачей является увеличение площадей для содержания животных и для возможности в дальнейшем сделать эту систему прозрачной, чтобы у зрителя был доступ, чтобы содержание животных было видно и оно было достойным", - сказал Запашный.

Большой московский государственный цирк - крупнейший цирк в Европе, расположен в Москве на пересечении проспекта Вернадского с Ломоносовским проспектом. Здание построено под руководством архитектора Якова Белопольского. Цирк открыт в 1971 году.