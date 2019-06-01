"Единая Россия" объявила об открытии счета и помощи в уборке учреждений в Дзержинске

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники регионального отделения партии "Единая Россия" объявили о начале сбора средств для пострадавших при ЧП в Дзержинске. Волонтеры партии помогут привести школы и детские сады в порядок, сообщил в субботу ТАСС секретарь регионального отделения "Единой России", депутат Госдумы Денис Москвин.

"В "Единой России" объявлен сбор средств для пострадавших от ЧП в Дзержинске. Это сотрудники регионального отделения партии, наши коллеги во фракции законодательного собрания [региона], Государственной Думе, представительных органов в районах, члены партии и ее сторонники, мы уже со многими связались и сами звонят коллеги с желанием помочь. В понедельник будет открыт расчетный счет и средства начнут аккумулироваться. Что касается их распределения - мы будем советоваться с оперативным штабом и после этого оказывать помощь пострадавшим", - сказал Москвин.

Собеседник агентства отметил, что порядка 100-150 волонтеров партии будут задействованы в Дзержинске, чтобы привести детские сады и школы в надлежащее состояние. "В понедельник пройдет ЕГЭ, начнут работать детские лагеря на базе школ, мы должны привести в нормативное состояние поврежденную инфраструктуру. Предстоит оценить ущерб: кое-где выбиты стекла, деформированы входные группы. Взрывная волна в радиусе 1 км повредила здания и сооружения", - добавил он.

В социальных сетях волонтеры запустили акцию #ДзержинскВместе, в которой просят отмечать тегом сообщения с адресами, где людям нужна помощь. В сети уже есть просьбы помочь нескольким детским садам и школам провести уборку.