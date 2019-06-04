В Минкомсвязи заявили об отсутствии сбоев при переходе на цифровое ТВ в Орловской области

ОРЕЛ, 4 июня. /ТАСС/. Переход на цифровое телевизионное вещание в Орловской области прошел без сбоев. Об этом во вторник на встрече с главой региона сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

"В [Орловской] области переход на цифровое вещание прошел без сбоев", - сказал он.

Всего в регионе почти 2,3 тыс. населенных пунктов, 15 из них - в Троснянском, Мценском и Дмитровском районах - не попали в зону цифрового вещания. Губернатор Орловской области Андрей Клычков, отметил, что с жителями этих деревень проведена работа, у большинства из них появилось спутниковое телевидение, за приобретение которого они могут получить компенсацию.

"Мы понимали, что переход на цифровое вещание потребует изменения технических возможностей потребителей. Важной задачей органов власти было минимизировать сложности, связанные с переходом на "цифру". Работа велась совместно с "Почтой России", торговыми точками реализации технических устройств", - сказал Клычков.

Отключение аналогового телевизионного вещания в РФ проходило в три этапа и завершилось 3 июня 2019 года. Пользователям телевизоров, которые были приобретены до 2012 года, необходимо купить приставки DVB T2, а также проверить телеприемники более позднего года выпуска на предмет поддержки данного стандарта.