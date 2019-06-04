Журналист Караулов попросил генпрокурора проверить слова красноярского вице-губернатора

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Тележурналист Андрей Караулов попросил генерального прокурора РФ Юрию Чайку проверить слова первого вице-губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко о том, что журналист вымогал деньги за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе. Заявление на имя генпрокурора Караулов опубликовал во вторник на своей странице в Facebook.

Ранее на сессии краевого Заксобрания Пономаренко сообщил депутатам, что якобы перед выпуском своего сюжета Караулов предложил заплатить 2,4 млн рублей за то, чтобы передача, которая ему была заказана определенными политическими силами, не вышла в эфир. Вице-губернатор добавил, что позднее ему приходило сообщение от незнакомой "девушки Олеси", которая говорила, что представляет интересы Караулова, и также просила деньги за невыход сюжета.

"Прошу вас проверить факты, озвученные господином Пономаренко на сессии Заксобрания на соответствие действительности. Или в противном случае действия и высказывания Пономаренко попадают под статьи УК РФ о клевете и [являются] препятствием моей журналистской деятельности", говорится в заявлении журналиста.

Ранее председатель Счетной палаты края Татьяна Давыденко в интервью Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли и поступающих ей в связи с этим угрозах. Глава Красноярского края Александр Усс назвал интервью "обескураживающим" и заявил, что дал поручению вице-губернатору Павлу Солодкину (генерал-лейтенант ФСБ) встретится с Давыденко для выяснения подробностей относительно поступающих ей угроз. Региональный главк МВД начал проверку по факту заявления Давыденко об угрозах.

Во вторник Давыденко выступила с докладом на сессии Заксобрания. Представители краевых властей не согласились со сделанными аудиторами выводами. Председатель правительства края Юрий Лапшин заявил, что в основе выводов председателя Счетной палаты лежит личный интерес.