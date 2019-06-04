Роструд готовит документы по страховым выплатам пострадавшим от ЧП в Дзержинске

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Роструд готовит документы для осуществления страховых социальных выплат пострадавшим от взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании, которое президент России Владимир Путин проводит с членами правительства.

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"Роструд проводит работу по установлению наличия трудовых отношений у пострадавших. Выявлено 36 пострадавших, которые состояли в трудовых отношениях с пятью предприятиями. Сейчас формируются все акты обследования, после формирования работодателями этих актов, они будут переданы в региональный фонд социального страхования, чтобы были начислены и осуществлены страховые выплаты", - сообщила Голикова.

Кроме того, по ее словам, "оплата лечения будет проведена за счет средств Фонда социального страхования, как это и положено".

Голикова также напомнила, что ответственность завода "Кристалл" была застрахована в компании "Согаз" на 10 млн рублей.

"И сейчас, когда технический акт расследования будет оформлен, "Согаз" готов осуществлять соответствующие выплаты", - сообщила вице-премьер.