Матвиенко надеется, что виновные в сносе бюста маршала Жукова в Харькове будут наказаны

ЯЛТА /Республика Крым/, 5 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что бюст маршала Жукову, снесенный в Харькове, будет восстановлен, а виновные в его сносе будут наказаны.

"То, что произошло в Харькове, когда снесли памятник маршалу Жукову, человеку, который всю войну прошел от первого до последнего дня, внес огромнейший вклад в победу... Как можно в XXI веке это допускать? Мы надеемся, что будет соответствующая реакция украинских властей, виновные будут наказаны, а памятник будет восстановлен", - сказала Матвиенко на пленарном заседании V Международного гуманитарного Ливадийского форума.

Она подчеркнула, что сегодня в ряде стран идут попытки переписать историю, умаляя заслуги Советского Союза, который внес решающий вклад в победу над фашизмом.

Спикер Совфеда также отметила, что парламентарии будут активно продвигать по парламентской линии предложение о признании всех памятников погибшим в годы Второй мировой войны Всемирным мемориалом. "Если будет придан международный статус, тогда это усилит наши позиции в борьбе с теми, кто занимается таким нечистоплотным делом - сносом памятников истории", - сказала Матвиенко.