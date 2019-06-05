Выставка "Второй фронт" открылась в Музее Победы

"Высадка союзников в Нормандии стала блестящей военной операцией, которая помогла сократить продолжительность войны, а значит, и количество жертв. Выставка не ограничивается историей военных действий на полях Второго фронта, она охватит все этапы создания и борьбы антигитлеровской коалиции, программу ленд-лиза. Особое внимание уделено одной из самых символичных страниц Второй мировой и Великой Отечественной войн - встрече советских и американских войск на реке Эльбе", - сказал на церемонии открытия директор музея Александр Школьник.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Выставка "Второй фронт", посвященная 75-летию открытия войсками союзников Второго фронта в Европе во время Второй мировой войны, открылась в среду в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

В экспозиции представлено около 200 предметов из фондов Музея Победы, личных коллекций потомков полководцев Великой Отечественной войны, Музея военной авиации имени Шеннолта (США), Национального музея Военной истории (Люксембург). Посетители смогут ознакомиться с основными этапами создания антигитлеровской коалиции, высадкой союзных войск в Западной Европе и обеспечением поставок по ленд-лизу. На выставке представлена форма и амуниция военнослужащих армий США, Великобритании и Канады, а также вооружение союзников.

Гости музея смогут увидеть, в частности, предметы обмундирования и вооружение 69-й дивизии армии США и 58-й гвардейской дивизии Красной Армии, встретившихся в апреле 1945 года на Эльбе. Среди уникальных экспонатов - личные вещи командующего 1-м Украинским фронтом маршала Ивана Конева, вручавшего орден Суворова американскому генералу Омару Брэдли, участнику открытия Второго фронта.

На открытии выставки присутствовала Екатерина Бурлакова, внучка адмирала Николая Харламова, сыгравшего важнейшую роль в создании и проведении арктических конвоев. Именно Харламов в условиях особой секретности был приглашен в качестве официального наблюдателя от СССР за высадкой союзных войск в Нормандии. По словам Бурлаковой, попытки принизить вклад Красной армии в освобождение Европы от нацизма начались еще несколько десятилетий назад.

"Политика в отношении переоценки истории не может быть случайной, это делается сознательно. Харламов написал книгу своих воспоминаний, которая вышла в 1983 году, а писалась она в середине 1970-х, и он писал, что уже тогда страны Запада преуменьшают роль Советского Союза в победе над фашизмом. Это вопрос не сегодняшнего дня, ему, к сожалению, уже много десятков лет. Но в наших силах попробовать это изменить, а изменить можно, только говоря правду о нашей истории", - сказала она.

Открытие Второго фронта

Высадка союзных войск в Нормандии состоялась 6 июня 1944 года. Операция получила название "Оверлорд" и ознаменовала открытие Западного (Второго) фронта во Второй мировой войне. Точками высадки были преимущественно пляжи Нормандии, получившие кодовые названия "Омаха", "Сорд", "Джуно", "Голд" и "Юта". В период до 19 августа (день форсирования Сены, считающийся окончанием битвы за Нормандию) пролив Ла-Манш по морю и по воздуху пересекли 3 млн человек. Поддержку живой силе обеспечивали 11 тыс. боевых самолетов. Флот союзников насчитывал более 6 тыс. боевых, транспортных и десантных кораблей и катеров.