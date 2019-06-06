Издевавшиеся над девушкой в Бийске подростки не стояли на учете в профилактических органах

ТАСС, 6 июня. Несовершеннолетние девушки, заставлявшие свою знакомую погружать лицо в лужу в Бийске, не стояли на учете в профилактических органах, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Алтайского края со ссылкой на детского омбудсмена.

Ранее в управлении СК по Алтайскому краю инициировали проверку в связи с информацией в сети об угрозах насилия над девушкой в Бийске. В соцсети опубликовали видео, где подростки угрожают насилием и погружают девушку в лужу.

"Девушки, допустившие унижение достоинства своей знакомой, не состояли на профилактическом учете в органах системы профилактики, хорошо закончили учебный год, характеризовались положительно", - приводит пресс-служба слова уполномоченного при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольги Казанцевой.

Сейчас пострадавшая девушка находится под наблюдением медиков, кроме того подростку окажут психологическую помощь. С другими участницами конфликта уже проводится индивидуальная профилактическая работа специалистами системы образования и сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних.

"Ни одна из участниц конфликта не была охвачена организованными формами отдыха и оздоровления, полагаю, что включение в конструктивную социальную занятость с учетом возрастных интересов подростков может явиться основным средством профилактики подобных явлений. Кроме того, воспитательная работа с несовершеннолетними нуждается в поиске новых методов с учетом современных рисков и угроз", - отметила Казанцева.