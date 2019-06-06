Секретарь парткома: власти Хайнаня помогут турагентствам из РФ в выходе на рынок Китая

ХАЙКОУ /Китай/, 6 июня. /ТАСС/. Власти китайской провинции Хайнань окажут поддержку российским туристическим агентствам в выходе на китайский рынок. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь парткома Коммунистической партии Китая (КПК) Лю Цыгуй. По его словам, поток туристов из России в этот регион растет с каждым годом, такая тенденция сохранится.

"Мы продолжим повышать уровень предоставляемых нами туристических продуктов и услуг, увеличивать число прямых рейсов, а также на наивысшем уровне будем удовлетворять потребности российских отдыхающих. Власти провинции помогут лучшим туристическим агентствам России выйти на рынок Китая и мира в целом", - сказал он.

Как подчеркнул Лю Цыгуй, "Россия является для Хайнаня важнейшим источником [притока] иностранных туристов". "В 2017 году на наших курортах побывало 284 тыс. россиян, что стало рекордным показателем. В настоящее время действуют 11 международных рейсов между городами России и курортом Санья. Перспективы для развития сотрудничества и обменов по-прежнему очень широкие", - заметил он.

Для увеличения турпотока из России власти региона планируют создать специальный институт - Консультативный комитет по развитию и обслуживанию туристического рынка России - и пригласить в него крупных российских туроператоров. "Это окажет поддержку интернационализации туристического сектора провинции, а также будет содействовать развитию въездного туризма на острове Хайнань и его узнаваемости в русскоязычных странах", - отметил он. Кроме того, по словам Лю Цыгуя, Хайнань намерен направить свою делегацию для участия в Московской международной туристической выставке, рекреационных выставках и других важных мероприятиях для продвижения своих услуг в этой сфере.

Межрегиональное сотрудничество

Кроме того, Хайнань делает ставку на развитие сотрудничества между регионами России и Китая и с городами побратимами. "Провинция Хайнань подписала протоколы о намерениях с Мурманской, Владимирской и Калининградской областями, а также с Санкт-Петербургом. В 2011 году город Санья стал побратимом Хабаровска. В 2016 году Цюнхай подписал протокол о намерениях с городом Домодедово", - напомнил Лю Цыгуй. "Это позволило создать хорошую основу для обменов и сотрудничество между двумя странами", - подчеркнул секретарь парткома КПК провинции Хайнань".

"Нынешний год провозглашен лидерами наших стран - председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным - годом регионального сотрудничества", - добавил он, отметив, что председатель КНР в настоящее время находится с государственным визитом в России. "Мы уверены в том, что визит главы государства увенчается успехом и плодотворными результатами, а также он представит новые исторические возможности для углубления сотрудничества между Китаем и Россией", - заявил Лю Цыгуй.

По словам собеседника агентства, "на следующем этапе обе стороны должны предпринять меры по реализации важного консенсуса, достигнутого главами России и Китая, углублять взаимодействие на региональном уровне, использовать сильные места отдельных регионов, содействовать обменам, чтобы создать новые точки роста".