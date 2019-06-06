В связи с задержками выдачи багажа в Шереметьево привлекут дополнительные силы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Дополнительные силы будут привлечены для решения проблемы с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Багажный коллапс. Что произошло и как решается проблема с выдачей чемоданов в Шереметьево

"В ходе заседания обсуждена ситуация, сложившаяся в столичном аэропорту. По результатам мероприятия приняты конкретные меры, направленные на устранение задержек багажа в кратчайшие сроки, в том числе между ООО "Шереметьево хэндлинг" и ГУП Московский метрополитен достигнута договоренность о привлечении дополнительных сил", - сообщили в надзорном ведомстве.

Совещание проведено в рамках прокурорской проверки в связи с задержками выдачи багажа. Присутствовавший на совещании представитель "Аэрофлота" выразил готовность оказать содействие для разрешения проблемы.

В рамках проверки специалисты Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО дадут оценку исполнению "Аэрофлотом", ООО "Шереметьево хэндлинг" и АО "Международный аэропорт "Шереметьево" требований законодательства в сфере перевозки пассажиров и багажа. "Ситуация с задержками багажа в столичном аэропорту находится на постоянном контроле аппарата прокуратуры", - отметили в прокуратуре.

С 1 июня в Шереметьево отмечаются задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. В пресс-службе аэропорта их объясняли пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.