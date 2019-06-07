Заявки на лизинг мусоровозов и контейнеров подали более 20 регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Региональные операторы из более 20 регионов России подали заявки на получение мусоровозов по программе лизинга с субсидируемой ставкой, которую разработал Российский экологический оператор. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор компании Денис Буцаев.

"Мы уже собрали с 22 регионов заявки на более чем тысячу мусоровозов. Это будет инструмент совмещенного лизинга: с одним мусоровозом будет даваться 40 контейнеров", - сказал он.

Буцаев отметил, что внешний вид мусоровозов и мусорных контейнеров имеет большое значение для имиджа реформы отрасли обращения с отходами среди населения, поэтому так важно заниматься обновлением автопарка и баков и содержать их в порядке.

Вопрос оснащения площадок новыми контейнерами в 2019 году многократно обсуждался на высоком уровне: на заседаниях правительственной комиссии при вице-премьере Алексее Гордееве и на мероприятиях рабочей группы "Экология и природные ресурсы" Госсовета РФ под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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