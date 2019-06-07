Канада выделит $1,9 млн на содержание мемориального комплекса "Джуно-бич" в Нормандии

ОТТАВА, 7 июня. /ТАСС/. Канада выделит в ближайшие пять лет 2,5 млн канадских долларов ($1,9 млн) на содержание музейного комплекса "Джуно-бич", посвященного высадке канадцев в Нормандии в июне 1944 года. Об этом в четверг в эфире телеканала CTV сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, принявший участие в мероприятиях по случаю 75-летия высадки войск союзников во Франции во время Второй мировой войны.

"Мы выделим 2,5 млн долларов в течение следующих пяти лет на финансирование мемориального центра "Джуно-бич", - сказал он. - С этим местом многое связывает канадцев, поэтому мы должны сохранить память [о тех событиях]". По словам Трюдо, высадка союзников в Нормандии - это часть истории Канады, о которой должны помнить все поколения жителей Страны кленового листа.

Премьер-министр Канады в четверг принял участие в памятных мероприятиях, которые состоялись в Нормандии на пляже "Джуно" в городке Курсёль-сюр-Мер. "Сегодня мы вспоминаем нашу общую историю, историю обычных людей, отцов и детей, кто рисковали своими жизнями, чтобы спасти других; вспоминаем тех, кто оставил свои семьи, чтобы защитить ценности, которые мы разделяем, и спасти мир от разрушения", - сказал Трюдо на памятной церемонии.

Высадка союзных войск в Нормандии произошла 6 июня 1944 года. В Битве за Нормандию, которая получила название операция "Оверлорд", погибли около 5 тыс. из 14 тыс. высадившихся канадских военнослужащих. В первый день высадки канадская армия потеряла 359 человек убитыми.

Мемориальный центр "Джуно-бич" был открыт на одноименном пляже во Франции в 2003 году по инициативе канадских ветеранов Второй мировой войны.