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ПМЭФ-2019

Захарова заявила, что конференция по свободе слова с участием ОБСЕ может пройти осенью

Ранее официальный представитель МИД РФ сообщала, что встреча в Москве ожидается летом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Конференция по свободе слова при содействии представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, как ожидается, состоится осенью в российской столице. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее дипломат сообщала, что такая встреча ожидается летом.

"У них по графику не получается. Они попросили перенести на чуть более поздний срок, на осень. Нас это устраивает", - отметила собеседница агентства.

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РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПМЭФ-2019
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