Число волонтеров в России утроилось за пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Количество волонтеров в России возросло втрое с 2014 года, сообщил в субботу председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), член Общественной палаты России Артем Метелев на секции "Влияние волонтерства и КСО-программ на эффективность компаний и их сотрудников" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"У нас в стране 15% [населения] волонтеров <...> Их было 5% в 2014 году, сейчас их 15%, это подтверждают все три социологические службы: ВЦИОМ, ФОМ и Высшая школа экономики. Они все на одном уровне измеряют движение. Рост есть, это важно", - сказал он.

Метелев отметил, что около 10-й части российских волонтеров участвуют в добровольческих программах, организованных работодателями. "Внутри этих 15%, 10% - это те, кто идут в волонтерство от работодателя. Мне кажется, что это немного, их может быть больше, гораздо больше", - добавил председатель совета АВЦ.

АВЦ создана в 2014 году с целью выстраивания системной работы по организации и сопровождению волонтерских центров, осуществляющих свою деятельность в субъектах России. На сегодняшний день в АВЦ входит более 100 организаций, в их числе образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, некоммерческие организации, а также ресурсные центры по поддержке добровольчества.

Данные о волонтерстве

Информация об участии россиян в волонтерских программах появится в резюме, размещенных на федеральном портале "Работа в России", добавил Метелев.

"Мы предложили Министерству труда, и Роструд утвердил это в своем плане развития портала "Волонтерство в России", чтобы волонтерство учитывалось во всех резюме людей, которые находятся на портале "Работа в России". Мы интегрируем их с платформой, которая у нас есть, "Добровольцы России", таким образом, люди будут определенно видеть, что это начинает цениться, что этим, возможно, стоит заняться", - сказал он.

Портал "Работа в России" является федеральной государственной информационной системой Федеральной службы по труду и занятости.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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