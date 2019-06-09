"Россия-24" переделает сюжет о журналисте Голунове

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Выпуск о журналисте интернет-издания "Медуза" Иване Голунове в программе "Вести. Дежурная часть" на телеканале " Россия-24 " будет переделан. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил главный редактор телеканала Евгений Бекасов.

Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были. На это обратили внимание СМИ.

"В 17:20 включайте "Дежурную часть" и смотрите, там будет все переделано", - сказал Бекасов.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня. Журналисту предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, однако сам Голунов и его защита считают, что наркотические вещества подкинули.