Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова

ТАСС, 9 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

"Я не берусь судить о его виновности или невиновности ... в деле Ивана Голунова разберутся следствие и суд, если прекратить прессинг", - написал он.

По мнению Кадырова, часть СМИ пытаются поднять рейтинги на этой ситуации. "Все известные или почти неизвестные должностные и не должностные лица спешат стать в очередь тех, кто обещает лично контролировать. И в этих условиях вы требуете от следствия спокойного и непредвзятого расследования?", - отметил он.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире - еще 5 г кокаина. Журналисту предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Его защита считает, что наркотические вещества подкинули. Сам Голунов заявил, что ни в чем не виноват.

В субботу в пресс-службе столичного главка МВД ТАСС сообщили, что Голунов был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Ранее правозащитник Павел Чиков информировал, что врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы. Врачи городской клинической больницы № 71, куда журналист был доставлен для обследования, не обнаружили у него сотрясения мозга и переломов. Голунова доставили в Никулинский районный суд Москвы, по решению которого журналиста поместили под домашний арест до 7 августа.