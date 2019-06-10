Венедиктов стал поручителем журналиста Голунова от Общественной палаты Москвы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", зампредседателя Общественной палаты (ОП) столицы Алексей Венедиктов стал поручителем подозреваемого в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, на что постфактум получил в понедельник мандат городской палаты.

Ранее сообщалось, что Венедиктов и председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов подготовили поручительство за корреспондента интернет-издания "Медуза", которому следствие предъявило обвинение в попытке сбыта наркотиков.

"Я немножко занимался самозванством, потому что мне не давали мандата, а я стал поручителем по делу Ивана Голунова как зампред Общественной палаты. И готов отчитаться и объясниться с вами, почему принял такое решение. Мне нужен будет от вас мандат для продолжения деятельности по исследованию этого вопроса", - сказал Венедиктов на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю ОП Москвы.

Он пояснил, что поручительство касалось избрания меры пресечения для Голунова, не связанной с заключением под стражу. "Мы поехали поручиться, что Иван будет являться к следователю, прокурору, в суд и так далее", - добавил он.

Участники заседания единогласно проголосовали за предоставление соответствующего мандата Венедиктову.