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Дело против журналиста Ивана Голунова

Венедиктов стал поручителем журналиста Голунова от Общественной палаты Москвы

Главред "Эха Москвы" уточнил, что поручительство касалось избрания меры пресечения для Ивана Голунова, не связанной с заключением под стражу

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", зампредседателя Общественной палаты (ОП) столицы Алексей Венедиктов стал поручителем подозреваемого в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, на что постфактум получил в понедельник мандат городской палаты.

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Ранее сообщалось, что Венедиктов и председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов подготовили поручительство за корреспондента интернет-издания "Медуза", которому следствие предъявило обвинение в попытке сбыта наркотиков.

"Я немножко занимался самозванством, потому что мне не давали мандата, а я стал поручителем по делу Ивана Голунова как зампред Общественной палаты. И готов отчитаться и объясниться с вами, почему принял такое решение. Мне нужен будет от вас мандат для продолжения деятельности по исследованию этого вопроса", - сказал Венедиктов на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю ОП Москвы.

Он пояснил, что поручительство касалось избрания меры пресечения для Голунова, не связанной с заключением под стражу. "Мы поехали поручиться, что Иван будет являться к следователю, прокурору, в суд и так далее", - добавил он.

Участники заседания единогласно проголосовали за предоставление соответствующего мандата Венедиктову.

Теги
РоссияВенедиктов, Алексей АлексеевичДело против журналиста Ивана Голунова
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