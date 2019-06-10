Москалькова предлагает развивать арендное жилье и некоммерческий жилфонд для малоимущих

"Представляется целесообразным рекомендовать правительству РФ разработать и принять комплекс мер по стимулированию развития строительства арендного жилищного фонда социального использования и некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода", - говорится в докладе Москальковой за 2018 год, опубликованном в понедельник на сайте " Российской газеты ".

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает необходимым стимулировать строительство социального жилья под аренду и некоммерческого жилья для семей с невысоким доходом.

Омбудсмен отмечает, что обеспечение жильем малоимущих граждан остается "больной темой". По данным Росстата, которые приводятся в докладе, в жилье нуждается 2,4 млн малоимущих семей, состоящих на соответствующем учете, и только 4-5% из них ежегодно получают жилые помещения.

Так, Москалькова в минувшем году получила обращение от жительницы Астрахани, которая сообщила, что ее многодетная семья из 12 человек живет в маленькой квартире, а в очереди на получение жилья они стоят с 1996 года. Семья стоит в очереди под номером 4253.

Москалькова отмечает, что в условиях дефицита социального жилищного фонда государство способствует приобретению жилья в собственность, стимулируя и поощряя доступность ипотечного кредитования, ипотека сейчас стала основным видом покупки жилья.

"Но это не решает проблему большого количества малоимущих и малообеспеченных граждан. Их доходы не позволяют улучшать жилищные условия в рамках существующих возмездных программ, а альтернатива получить социальное жилье практически отсутствует, - пишет Москалькова. - Ситуация усугубляется тем, что рынок доступного арендного жилья и некоммерческого жилья для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, ожидаемого развития не получил".