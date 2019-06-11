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Дело против журналиста Ивана Голунова

Путин получает данные по уголовным делам как от следствия, так и от правозащитников

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что у президента "достаточно насыщенный" диалог с правозащитниками

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получает информацию по резонансным уголовным делам как от следственных органов, так и от правозащитников. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Из первоисточника, естественно, [президент] получает информацию от следственных органов", - ответил представитель Кремля на вопрос, из каких источников Путин получает информацию о резонансных уголовных делах. Также, по словам Пескова, глава государства "получает информацию от правозащитников, от своих омбудсменов" - уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, которые докладывают об уголовных делах "с другой стороны во многом".

Кроме того, президент общается и с другими правозащитниками, напомнил Песков, упомянув в этом контексте, в частности, ежегодные встречи Путина с президентским Советом по правам человека. "Поэтому, это диалог [президента с правозащитниками] достаточно насыщенный", - заключил пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос, общался ли Путин в последние дни с главой МВД Владимиром Колокольцевым, пресс-секретарь заметил: "Президент со всеми министрами в течение дня может общаться по несколько раз. То, что вы видите на экране телевизоров или читаете на лентах информационных агентства - это верхняя часть айсберга рабочего дня президента". На уточняющий вопрос, обсуждал ли Путин с главой МВД РФ дело Голунова, Песков сказал лишь, что "президенту докладывалось об этом деле".

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Путин, Владимир ВладимировичКолокольцев, Владимир АлександровичПесков, Дмитрий СергеевичТитов, Борис ЮрьевичМоскалькова, Татьяна НиколаевнаДело против журналиста Ивана Голунова
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