Песков: Москалькова передала Путину письма с предложениями по затронутым на встрече темам

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала президенту РФ Владимиру Путину официальные письма с предложениями по тем вопросам, которые она озвучивала на встрече с главой государства в понедельник. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин уже написал свою резолюцию на этих письмах.

Отвечая на вопрос журналистов о том, дал ли Путин какие-то поручения Москальковой на состоявшейся 10 июня встрече, Песков сказал, что "в целом есть целый набор резолюций".

"Москалькова по итогам своего посещения президента в документальное подтверждение тех тем, которые она обсуждала, принесла конкретные письма с постановкой вопросов на имя президента, как уполномоченный президента. И на этих письмах появились резолюции", - сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что в соответствии с этими резолюциями и будет вестись работа. При этом Песков не стал раскрывать содержание писем и резолюций президента: "Поскольку речь идет о служебных документах, я не могу вам раскрывать их содержания и, тем более, содержания резолюций, но таковые есть по итогам этой беседы".