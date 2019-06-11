Эксперты: введение четырехдневной рабочей недели возможно в России через 10-15 лет

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен не ранее, чем через 10-15 лет при увеличении производительности труда не менее чем на 20%. Об этом рассказали ТАСС опрошенные эксперты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая во вторник на Международной конференции труда в Женеве, не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

"Я считаю, что в ближайшие 10-15 лет обсуждать этот вопрос для Российской Федерации будет неактуальным", - заявил ТАСС проректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО), экс-замглавы Минздравсоцразвития РФ Александр Сафонов.

Он привел несколько обстоятельств, которые этому препятствуют. Во-первых, сокращение отработанных часов автоматически приведет к уменьшению доходов граждан. "Не снизятся они только в тех отраслях, где важно не количество отработанных часов, а результат. Например, в IT-секторе", - сказал проректор АТиСО.

Чтобы вводить четырехдневную рабочую неделю в бюджетном секторе, где занято почти 14 млн россиян, нужно предусмотреть дополнительные государственные расходы для того, чтобы нанять новых сотрудников и компенсировать отсутствие одного дня. Пока для страны это непозволительная роскошь, добавил собеседник агентства.

Рост производительности труда

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин также выразил мнение, что четырехдневная рабочая неделя может быть введена в России не ранее чем к 2035 году.

"Я думаю, что в ближайшие пять лет мы вряд ли эту задачу решим. Но, заглядывая вперед, на 2035 год, выстраивая стратегические планы развития экономики и социальной сферы, мы вправе ставить эту задачу до 2035 года", - сказал он ТАСС.

Глава РСПП пояснил, что сокращение рабочей недели до четырех дней и введение третьего оплачиваемого выходного должно быть обеспечено ростом производительности труда не менее, чем на 20%.

"Речь идет о том, чтобы дополнительный выходной был оплачиваемым - то есть он должен быть в некотором смысле заработан. А это можно сделать только за счет роста производительности труда. Поэтому если на 20% поднять производительность труда, то эта проблема решаема", - добавил Шохин.