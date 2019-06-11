Глава комиссии СПЧ предложил провести 16 июня законную акцию в поддержку Голунова

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Глава комиссии по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Павел Гусев предлагает провести 16 июня законную акцию в поддержку корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова и отмечает, что призывы к несанкционированным шествиям являются попыткой внести раскол в гражданское общество.

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

В заявлении, опубликованном во вторник на сайте СПЧ, Гусев подчеркнул, что все российское общество было едино в требованиях "соблюдения закона, прозрачности при проведении расследования" в отношении Голунова.

"К сожалению, часть нашего сообщества требует других действий, в том числе выходящих за рамки правового поля. Такая позиция не может быть поддержана и разделена всеми искренне сочувствующими делу свободы и гражданского общества России", - указал глава комиссии СПЧ, также возглавляющий Союз журналистов Москвы. "С тревогой наблюдаем за подготовкой к несанкционированному шествию", - отметил он, обратив внимание, что "призывы выходить на несанкционированные акции являются пропагандой и попыткой внести раскол в гражданское общество".

По словам Гусева, в профильную комиссию СПЧ "не обращался никто из организаторов шествия", запланированного на 12 июня. "Вместе с тем мы считаем необходимым проводить мирные, публичные, массовые акции в поддержку Ивана Голунова, свободу слова в России", - заверил он, предложив провести "законную организованную массовую акцию в поддержку свободы и закона в России 16 июня 2019 года".

Гусев обратился "ко всем заинтересованным лицам с призывом провести общую акцию протеста и властям России не препятствовать проведению таких мероприятий".