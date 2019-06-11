Задержавшийся по техническим причинам авиарейс Брянск - Сочи вылетел в пункт назначения

ТАСС, 11 июня. Самолет авиакомпании "Азимут" Sukhoi Superjet 100 рейса Брянск - Сочи, задержавшийся на шесть часов по техническим причинам, вылетел в пункт назначения. Об этом ТАСС сообщили во вторник в справочной аэропорта.

"Рейс в Сочи отправлен", - сказала собеседница агентства.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолет должен был вылететь из Брянска в 10:45 мск. Причиной задержки стали технические проблемы, ему на замену был выслан новый борт.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Сейчас авиапарк "Азимута" состоит из девяти самолетов Sukhoi Superjet 100.