Кудрин заявил о необходимости реформирования статьи УК о наркотиках

"Приветствую закрытие дела Голунова - хорошо, когда ошибки признают и исправляют. Но ежегодно по наркотическим статьям, осуждают около 130 000 человек. Нужна серьезная реформа 228 статьи УК", - написал Кудрин в Twitter.

Ранее во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении Голунова прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления". Обвинения с него сняты, 11 июня он будет освобожден из-под домашнего ареста. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в СК для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.