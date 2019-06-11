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Прекращение дела против Ивана Голунова

Кудрин заявил о необходимости реформирования статьи УК о наркотиках

Глава Счетной палаты РФ также приветствовал закрытие дела Голунова
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что приветствует закрытие дела журналиста Ивана Голунова, отметив, необходимость серьезной реформы статьи УК РФ за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

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"Приветствую закрытие дела Голунова - хорошо, когда ошибки признают и исправляют. Но ежегодно по наркотическим статьям, осуждают около 130 000 человек. Нужна серьезная реформа 228 статьи УК", - написал Кудрин в Twitter.

Ранее во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении Голунова прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления". Обвинения с него сняты, 11 июня он будет освобожден из-под домашнего ареста. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в СК для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичПрекращение дела против Ивана Голунова
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