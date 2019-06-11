Инициаторы акции в поддержку Голунова отказались от призывов к участию в ней

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Инициаторы акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, которая должна была пройти 12 июня, отказались от призывов к участию в ней.

Что известно в настоящее время

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

Соответствующая запись об этом появилась во вторник на странице мероприятия в Facebook.

"Мы слагаем с себя полномочия инициаторов этой акции и считаем невозможным призывать вас выходить на нее - поэтому каждый пускай решает сам", - сообщили организаторы, отметив, что согласовать марш 12 июня не удалось.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы не согласовало акцию в поддержку журналиста 12 июня, но согласовало ее проведение 16 июня на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 численностью до 20 тыс. человек.