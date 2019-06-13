ФСИН отправит первый "Марафон здоровья" во Владимирскую область

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) организует первый выезд врачей-специалистов на передвижных лабораториях в колонии и СИЗО российских регионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Акция получит название "Марафон здоровья". "С 17 по 19 июня 2019 года ФСИН России совместно с Министерством здравоохранения РФ впервые проводят "Марафон здоровья" - выездной осмотр и проведение лечения осужденных врачами-специалистами ведущих научных медицинских организаций Минздрава", - сказали во ФСИН.

18 июня "Марафон здоровья" направится во Владимирскую и Ивановскую области, где в течение двух дней на базе медико-санитарных частей в нескольких учреждениях ФСИН будут вести прием осужденных, нуждающихся в высокотехнологичной специализированной медицинской помощи кардиологического, онкологического, неврологического, ортопедического и иных профилей. "На сегодняшний день запланировано оказание медицинской помощи более 150 осужденным женщинам, 140 осужденным мужчинам и 38 детям, находящимся со своими матерями в Доме ребенка при ИК-1 УФСИН России по Владимирской области", - пояснили во ФСИН.

Передвижные медицинские кабинеты службы, оснащенные медоборудованием, позволят специалистам ведущих медицинских центров провести прием и обследование заключенных и назначить лечение. Ранее ФСИН провела аналогичные выезды совместно со специалистами Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, которые давно практикуют выезды собственных лабораторий, где можно проводить не только обследование, но и несложные операции прямо на сердце. Они провели два выезда в можайскую колонию в Подмосковье, и один - в СИЗО "Матросская Тишина", где расположена больница УФСИН по Москве. ФСИН на прием тогда доставила нуждающихся в глубоком обследовании кардиохирургами осужденных из разных регионов страны. За 2018 год специалисты бакулевского центра провели почти 300 операций осужденным, а также малолетним детям осужденных женщин.

Во ФСИН отметили, что 17 июня в СИЗО "Матросская Тишина" начальник управления медико-санитарного обеспечения ФСИН России Александр Приклонский подробно расскажет о "Марафоне здоровья" и представит врачей-специалистов, которые примут в нем участие.