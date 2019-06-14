МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Эксперты предлагают ввести в России гибкий график отпуска по уходу за ребенком и увеличить пособия матерям в этот период, сказал ТАСС в пятницу руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России, член общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко.

Ранее в СМИ сообщили об инициативе, связанной с введением гибкого отпуска по уходу за ребенком. Например, чтобы вместо полутора лет и 40% от зарплаты можно было взять отпуск на девять месяцев и получать вдвое больше.

"Мы такие предложения обсуждаем экспертным сообществом, и нам очень важно сейчас, на этапе подготовки, знать, как к этому относятся в том числе молодые и будущие мамы", - сказал Рыбальченко.

Он сообщил, что уже на следующей неделе на сайте Общественной палаты РФ планируется запустить опрос на эту тему. Также есть договоренность с отдельными регионами о проведении соответствующего опроса среди населения, добавил Рыбальченко. По его словам, итоги опроса будут подведены в течение двух недель.

Если идея экспертов будет поддержана, то данное предложение планируется направить в Минтруд и рабочую группу по социальной политике Госсовета, а также включить в доклад президенту, отметил собеседник агентства.

Увеличение пособия

Рыбальченко также сообщил, что эксперты предлагают сэкономленные средства Фонда социального страхования направить на увеличение пособия по уходу за ребенком. "Мы предлагаем пересмотреть и увеличить поддержку, прежде всего, работающих мам", - сказал он.

Член общественного совета при Минтруде напомнил, что сегодня ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40% от среднего заработка застрахованного лица, но не ниже минимального пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое с 1 января составляет 4512 рублей. Максимальный размер пособия - 26 тыс. рублей.