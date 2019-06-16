СМИ: власти Франции подсчитывают ущерб от непогоды на юго-востоке страны

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Французские власти подсчитывают ущерб, который был нанесен непогодой фермерским хозяйствам на юго-востоке страны. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFMTV.

Сильный град и шквалистый ветер, которые обрушились в субботу на юго-восточные департаменты Франции, нанесли значительный ущерб виноградникам и фруктовым деревьям. В воскресенье утром министр сельского хозяйства Дидье Гийом посетил пострадавшие районы, чтобы сделать первую оценку ущерба.

"Это ужасная катастрофа, пострадали многие фермерские хозяйства. В департаменте Дром территория, затронутая стихией, растянулась на 10 км", - сказал Гийом журналистам. Он отметил, что "в пострадавших департаментах государство объявит режим стихийного бедствия, но это будет сделано не сейчас, так как первые два дня нужно будет более точно оценить масштабы ущерба".

Министр сообщил, что "в течение дня фермеры и жители этих районов будут переселены во временные места жительства". Он заверил, что власти "примут все необходимые меры для того, чтобы помочь аграриям, чтобы никто из них не закрыл свое хозяйство после этой катастрофы". Введение режима стихийного бедствия упростит порядок возмещения ущерба пострадавшим от стихии гражданам.

В субботу национальная метеорологическая служба Meteo France объявила предпоследний (оранжевый) уровень опасности в девяти департаментах страны. Наибольший урон стихия нанесла департаменту Дром, жители которого наблюдали град размером с мяч для пинг-понга. В связи с непогодой власти Дрома организовали работу кризисного штаба.

По меньшей мере 10 жителей получили легкие травмы. В результате удара стихии во многих квартирах и домах выбиты окна, повреждены линии электропередачи.