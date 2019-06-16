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Глава СЖР сообщил, что Голунов не пришел на митинг на проспекте Сахарова в Москве

По словам Владимира Соловьева, есть версия, что адвокаты на советуют журналисту участвовать в акции

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в воскресенье не пришел на митинг в защиту свободы слова и журналистской деятельности на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом сообщил ТАСС глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, пригласивший журналиста выступить на митинге.

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"Увы, [Голунов] не пришел...", - сказал он, добавив, что есть версия, что адвокаты на советуют журналисту появляться на митинге. "Говорят? что адвокаты не советуют...", - отметил глава СЖР.

На митинг 16 июня заявлено до 20 тыс. участников. Акция, согласованная с московскими властями, началась в 13:00 мск, время проведения - до 15 часов.

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