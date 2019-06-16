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Прекращение дела против Ивана Голунова

Следствие допросило Голунова как свидетеля

Следственные действия проводились в рамках того же уголовного дела, по которому журналист проходил обвиняемым
Иван Голунов Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Иван Голунов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, с которого было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал МВД показания в качестве свидетеля.

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Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Накануне были проведены следственные действия с участием Ивана, в том числе его допрос в качестве свидетеля по обстоятельствам и событиям, произошедшим с ним", - сказал адвокат.

По словам Бадамшина, следственные действия проводились в рамках того же уголовного дела, по которому обвиняемым проходил Голунов и которое в настоящее время ведет Главное следственное управление столичного главка полиции.

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