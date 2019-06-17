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Нападение на танкеры в Оманском заливе

Россиян, находившихся на атакованном в Оманском заливе танкере, отправят на родину

В Российском профессиональном союзе моряков сообщили, что сейчас они оформляют необходимые документы в Дубае

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Находившихся на одном из подвергшихся нападению в Оманском заливе танкеров россиян, среди которых жители Новороссийска, Краснодара и Туапсе, отправят на родину. В настоящее время оформляются необходимые документы, сообщили ТАСС в понедельник в Черноморско-Азовской территориальной организации Российского профессионального союза моряков.

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Ранее сообщалось, что 12 моряков из России находились на борту одного из танкеров, атакованных в Оманском заливе, все они эвакуированы на сушу, никто не пострадал.

"Сейчас они находятся в Дубае, оформляют документы там. Либо их репатриируют, либо доставят обратно на борт судна, и они отправятся на родину на нем, решение примет судовладелец", - сообщили в профсоюзе.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе, причины происшествия устанавливаются. Члены экипажа доставлены в иранский порт Джаск. Россиян после опроса следователями на самолете доставили в Дубай. Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за инцидент на Иран. Заявление Помпео поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг предъявляемые в адрес Тегерана обвинения.

Теги
СШАИранВеликобританияРоссияСаудовская АравияЗариф, Мохаммад ДжавадПомпео, Майкл (Майк)Нападение на танкеры в Оманском заливе
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