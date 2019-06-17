Эксперт: прогресса в приднестровском вопросе при новой власти в Кишиневе не будет

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Новое правительство Молдавии не сможет добиться прогресса в молдавско-приднестровском урегулировании, поскольку политику в этом направлении продолжат задавать проевропейские политики. Такое мнение в понедельник в беседе с ТАСС выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", эксперт Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы Артем Куреев.

Он обратил внимание на то, что блок Acum ("Сейчас"), с которым вступили в коалицию социалисты, как и Демократическая партия Молдавии (ДПМ) является прозападным. "Премьер-министр Майя Санду от блока Acum представляет прозападную партию, более удобную, видимо, сейчас Вашингтону, чем ДПМ, поэтому особо ничего не изменится", - считает эксперт.

Учитывая это, по словам Куреева, не стоит ждать каких-то значимых перемен и в отношениях Кишинева с Москвой. "Молдавию не следует ждать ни в Евразийском экономическом союзе, ни в каких-либо других эксклюзивных договоренностях с Москвой, - отметил он. - Будет уменьшена антироссийская риторика, президент Додон будет чаще приезжать в Россию, этим все и ограничится".

Переформирование правительства на основе новой коалиции не приведет также к изменению подходов Кишинева к приднестровскому урегулированию. "Новое правительство Молдавии традиционно заявит, что хочет добиться урегулирования отношений с Приднестровьем, попытается начать очередные переговоры, но ситуация также традиционно не изменится, потому что сложившийся статус-кво в настоящее время устраивает всех, - указал он. - Кишиневу сейчас просто нечего предложить Тирасполю".

"Майдан" не нужен

По мнению аналитика, мирное разрешение политического кризиса в Молдавии стало возможно лишь благодаря позиции США и Европы, которым в настоящее время не нужен украинский сценарий развития событий. "Новое правительство было сформировано и осталось у власти исключительно при поддержке посольства США в Кишиневе, которое заставило Демократическую партию Молдовы уйти в отставку", - подчеркнул Куреев.

"Сейчас удалось стабилизировать ситуацию, и в первую очередь потому, что ни Соединенным Штатам, ни Европе не нужен большой кишиневский "майдан" рядом с вечно нестабильной Украиной, - продолжил эксперт. - В Молдавии легче поддерживать стабильность, пусть даже призрачную, чем на Украине. Еще один фактор напряженности [в Европе] никому не нужен, поэтому коалиционное правительство будет работать, президент Молдавии Игорь Додон будет представлять собой верховную власть, и серьезной нестабильности в стране не будет до тех пор, пока это не станет выгодным западным партнерам Молдавии".