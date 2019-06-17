В профсоюзе рассказали о состоянии российских моряков после инцидента в Оманском заливе

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Проблем со здоровьем у российских моряков, которые входили в экипажи атакованных в Оманском заливе танкеров, нет. Их готовы отправить домой в любой момент, сообщили ТАСС в понедельник в Российском профсоюзе моряков.

"Со здоровьем [российских членов экипажа] все хорошо, тут все нормально", - сказал собеседник.

Он уточнил, что пока российские моряки находятся в Дубае. "Билеты для всех закуплены с открытой датой, в любую секунду могут отправить. Экипаж точно весь будут менять, несмотря на то, что кто-то и хотел бы остаться", - добавил представитель профсоюза.

По его данным, с ситуацией работает консульство РФ, в профсоюз обращений пока не поступало.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, среди которых были россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.